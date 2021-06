Glumac iz domaće serije napadnut na ulici zbog uloge (foto)

Glumac Miljan Davidović, koji tumači lik Janka Markovića u domaćoj seriji „Igra sudbine“, juče je napadnut na ulici.

Kako je Davidović otkrio za domaće medije, na njega je nasrnuo četrdesetogodišnji muškarac iz razloga što je Davidović u seriji tukao njegovog omiljenog junaka.

– Ima dosta tih što misle da nije to serija nego da se stvarno događaja, poludeli od rijalitija valjda. Pošto sam ja negativac u seriji, on mi je prišao i pitao me što diram Ivana Ožegovića, a onda me udario – rekao je glumac u šoku za Nova.rs.

– Nisam ga prijavio, meni je to zanimljivo fenomenološki, incidenata ima, svako nešto doživljava. Mediji su celu priču prepumpali, nisam pretučen. Razišli smo se, ja sam se okrenuo, nije on imao potrebu da se obračunavamo, samo valjda da mi zapreti – dodao je Davidović.

U hit seriji, koja se emituje na Prvoj TV, Janko je glavni Matijin saradnik u mnogim mutnim radnjama. Ono što je publici teško da razluči jeste razlika između fikcije i stvarnog života, pa se svi sećaju kako su hiljade ljudi 90-ih godina pisali peticiju da se čuvena Kasandra izbavi iz zatvora.

