Glumica Gordana Đurđević Dimić dobitnica Dobričinog prstena za 2025. godinu

Najznačajnija glumačka nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije, Nagrada za životno delo "Dobričin prsten" za 2025. godinu pripala dramskoj umetnici Gordani Đurđević Dimić, koja je time postala 38. laureat tog priznanja.

Odluku je danas jednoglasno doneo žiri u sastavu: Anita Mančić, predsednica žirija, Jasna Đuričić i Bogdan Diklić, navodi se u saopštenju tog udruženja.

Datum i mesto svečanog uručenja Nagrade „Dobričin prsten“ Gordani Đurđević Dimić biće naknadno određeni.

(Beta)

