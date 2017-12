Govorili su mu da je prestara za njega, ali on se od nje ne odvaja već 22 godine

Debora-Li (62) i Hju Džekmen (49) upoznali su se 1995. godine na setu australijskog televizijskog šoua ‘Correlli’. Verenički prsten Hju je sam dizajnirao i dao da se izradi za svoju suprugu, a par se venčao u aprilu 1996. godine.

– Od prvog dana smo najbolji prijatelji, a s godinama smo samo sve prisniji. Debora je najbolje što mi se u životu dogodilo. Srećan sam jer smo se upoznali pre nego što sam se proslavio, sve u čemu sam uspeo, stvorili smo zajedno – govori Hju, koji je ponosan na njihovu ljubav.

