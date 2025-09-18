Gudački kvartet Meraki iz Beograda dobio nagradu YAM Award u Estoniji

Gudački kvartet Meraki iz Beograda osvojio je YAM Award 2025 u kategoriji Best School Concert, na 17. po redu dodeli ove prestižne međunarodne nagrade, saopštila je danas Muzička omladina Srbije.

Time je Meraki postao prvi ansambl iz Srbije koji se ikada našao među nominovanima, a ujedno i prvi koji je poneo ovu nagradu za najbolji školski koncert u okviru jedinog svetskog priznanja posvećenog muzici za decu i mladu publiku.

Nagrada je uručena u okviru YAMsession 2025, međunarodne konferencije, festivala i platforme za profesionalce iz oblasti žive muzike za decu i mlade.

Taj događaj, centralno mesto susreta umetnika, producenata i edukatora iz celog sveta, svake godine je u drugom gradu, a ove je bio u estonskom Viljandiju.

Program uključuje showcase nastupe, forum producenata, predavanja i razmenu ideja i promociju najinovativnijih muzičkih formata za mladu publiku.

U okviru YAMsession-a dodeljuju se i YAMawards, jedine međunarodne nagrade koje su posvećene isključivo muzičkim produkcijama za decu i mlade.

Nagrade se dodeljuju u više kategorija; školske koncerte, opere, participativne projekte i produkcije za male i velike ansamble.

Cilj nagrade je da se prepoznaju umetnički kvalitet, inovativnost i dubok uticaj na mladu publiku širom sveta.

Ove godine za YAMaward konkurisalo je 50 muzičkih produkcija iz 16 zemalja, što dodatno naglašava značaj uspeha kvarteta uz Srbije.

Meraki je nagradu dobio za autorski program Next Station koji je tokom YAMsession-a predstavljen u celosti pred međunarodnim žirijem i publikom.

Next Station je „interaktivno muzičko putovanje“ kroz niz „stanica“ koje predstavljaju različita raspoloženja, susrete, nesuglasice, pomirenja i radosti.

Kvartet vodi publiku isključivo muzikom i pokretom, bez ijedne reči, izvodeći program napamet, bez nota, uz koreografiju. Na repertoaru su dela Bartoka, Debisija, Vile Lobosa, Slavenskog, Dvoržaka, Štrausa, Šostakoviča i drugih autora i obrade narodnih tema iz raznih tradicija.

U obrazloženju međunarodnog žirija istaknuto je da Next Station „osvežava žanr školskih koncerata kroz savršenu ravnotežu vrhunske izvedbe, jednostavne dramaturgije i snažne povezanosti sa publikom“.

Program je pohvaljen zbog toga što bez dodatnih scenskih sredstava uspeva da kod dece izazove pažnju, emociju i razumevanje.

Kvartet Meraki čine violinistkinje Violeta Ćirić i Nada Šarković, violistkinja Ena Vaganek i violončelistkinja Magdalena Matić.

Od osnivanja 2020. godine, nastupile su na više od 60 koncerata u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Sombor, Vršac…) i inostranstvu (Norveška, Austrija, Malta, Francuska, Bosna i Hercegovina), kako samostalno, tako i u okviru festivala kao što su ARLEMM, Festspillene Helgeland, Malta Piano Academy, Art Okupacija i drugi.

Sarađivale su sa umetnicima poput Milice Lorens, Ane Ćuković, Nikolasa Kartija i Kristine Sočanski.

Kvartet je 2024. godine pobedio na Međunarodnom takmičenju „Olivera Đurđević“ i nastupio u okviru ciklusa „Sezona mladih“ Radio Beograda 2.

Od avgusta iste godine, članice kvarteta su rezidentni ansambl Muzičke omladine Beograda, a pohađaju doktorske studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesorke Katarine Popović, dodaje se u saopštenju.

Dodela nagrade dostupna je na JuTjubu – https://www.youtube.com/live/flujv5_j8jw.

(Beta)

