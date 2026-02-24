Holivudsko-srpski igrani film od aprila u bioskopima

Holivudsko-srpski film "Gospodar Oluje" prikazivaće se od aprila u bioskopima širom Srbije.

Film, prva autentična koprodukcija Holivuda i Srbije, pored jadranske obale, sniman je i u Beogradu – na Kalemegdanu i u tunelu kod Tašmajdana.

Kako je saopšteno, „Gospodar Oluje“ je istorijski iskorak za region – ovo je prvi film u istoriji regionalnog filma koji će biti prikazivan u više od 300 bioskopa u SAD.

Režiju i scenario filma potpisuju Zoran Lisinac, ko-reditelj i scenarista domaćeg filma „Toma“, i Domagoj Mazuran, kojem je „Gospodar Oluje“ debitantsko dugometražno ostvarenje. Jedan od izvršnih producenata filma je i Miroslav Mogorović, višestruko nagrađivani producent iz Srbije.

„Tri veka nakon Velikog potopa, svet se rasuo u razbacana ostrva, zauvek izložena pretnji ogromne, beskrajne Oluje. Jedina nada Ostrvljana za bezbednost nalazi se u utvrđenoj gradskoj državi Argos – utočištu do kojeg se može stići samo kroz opasna iskušenja poznata kao Jahanje Oluje. Ipak, među njima tinja prkosna struja onih koji veruju da istinsko spasenje ne leži unutar Argosa, već s one strane same Oluje“, navodi se u najavi filma.

Film prati odvažno putovanje dvoje mladih buntovnika sa ostrva koji prkose sudbini. Odlučni da probiju zid večite Oluje, zakoračiće u zabranjeno i nepoznato, i razotkriti istinu o poreklu svog sveta – tajnu koju vekovima brižno skrivaju besmrtni gospodari Argosa, tajanstveni Osnivači.

U filmu glume Džejms Kozmo, Karolin Gudal, Marko Ilso, Sara Sofi Bousnina, Goran Bogdan, Sergej Trifunović i Ivana Dudić.

(Beta)

