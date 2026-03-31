Humanitarna izložba Ono što ostaje u boji od 6. do 9. aprila u Paviljonu Cvijete Zuzorić

U Paviljonu Cvijete Zuzorić na Kalemegdanu, u ponedeljak 6. aprila, biće otvorena prodajna, humanitarna izložba slika Dobrile Ilić (1951–2024), pod nazivom "Ono što ostaje u boji – Umetnost koja daruje nadu".

Sama izložba biće otvorena tog dana u 19 časova, a postavka će biti dostupna posetiocima do 9. aprila, od 12 do 17 časova.

Sva sredstva prikupljena prodajom slika namenjena su udruženju NURDOR, koje pruža podršku deci oboleloj od raka i njihovim porodicama.

Dobrila Ilić rođena je 4. marta 1951. godine u Smederevu, gde je živela i stvarala.

Pretežno je radila u tehnikama tempere i akvarela, a njeni najčešći motivi bili su cveće, mrtva priroda, maslinjaci, pejzaži, seoske i planinske kuće.

Bila je članica Podunavske likovne grupe Smederevo – Poligrus i Kluba likovnih stvaralaca Smedereva, a svojim radovima redovno je podržavala kulturno-umetničke i humanitarne inicijative u rodnom gradu.

„Izložba predstavlja radove koji svedoče o stvaralaštvu koje traje i onda kada umetnik više nije među nama. Sam naziv izložbe upućuje na trag koji umetnost ostavlja – u prostoru, u sećanjima i u ljudima. Boje tako postaju čuvari uspomena, ali i simbol novog početka, jer kroz ovu izložbu prepoznatljivi kolorit dobija i dodatno značenje“, saopštili su organizaztori izložbe.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com