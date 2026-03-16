I ove godine neobični pokloni za nominovane za Oskara

Nominovani za prestižnog Oskara večeras će tokom ceremonije dodele nagrade američke Akademije filmskih umetnosti i nauka, koja je u toku u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu, dobiti poklone i ove godine sa luksuznim i neobičnim proizvodima ukupne vrednosti od oko 350.000 dolara, preneli su američki mediji.

Na dodeli Oskara, najsrećniji kući će poneti statuetu. Međutim, bez obzira na ishod, svi nominovani, bez obzira da li pobede ili ne, nikada ne odlaze praznih ruku. Svi odlaze kući sa zaista ekstravagantnom poklon torbom.

Nezvanična tradicija holivudske sezone nagrada, garantuje nominovanim glumcima i rediteljima kolekciju poklona, koliko luksuznih toliko i neočekivanih, a ta čuvena poklon torba nosi naziv „Svi pobeđuju“ (Everybody Wins).

Među najiznenađujućim poklonima je personalizovani predbračni ugovor, koji je smislio advokat specijalizovan za razvode poznatih ličnosti. Prilično originalan način za planiranje budućnosti. Na kraju krajeva, nikad se ne zna, preneli su šaljivo mediji.

Nominovani će u svojim torbama pronaći i razne proizvode od kanabisa, uključujući i one brenda koji se često naziva „Hermes kanabisa“, a tu su i pića sa THC-om, komponentom marihuane.

Čak su i slatkiši ekstravagantni. Neki su prekriveni jestivim zlatnim kristalima, što je aluzija na boju čuvene zlatne statuete.

U poklon torbi su i boravak u vilama ili velnes odmor u poznatom odmaralištu na Šri Lanki.

Te poklon torbe ne distribuira direktno sama Akademija filmskih umetnosti i nauka. Priprema ih marketinška agencija Distinktiv Asets (Distinctive Assets), koja svake godine organizuje taj promotivni događaj.

Nominovani će dobiti i luksuzne kozmetičke tretmane, stomatološke usluge ili čak mogućnost konsultacije u klinici za estetsku hirurgiju.

