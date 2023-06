I ove godine vozom na EXIT! Dodatni polasci na relaciji Beograd-Novi Sad

EXIT festival i Srbija voz ponovo su odlučili da obraduju festivalsku publiku, te da im olakšaju i ubrzaju put do Petrovaradinske tvrđave! I ove godine od 6. do 9. jula epicentar zabave biće na Tvrđavi, a specijalno za tu priliku uvode se posebne linije vozova na relaciji Beograd – Novi Sad. Zahvaljujući dodatnim polascima vozova za vreme trajanja festivala posetiocima iz Beograda do Exita i nazad trebaće manje od sat vremena. EXIT i Srbija voz na ovaj način ponovo će svim posetiocima omogućiti kako brzo i udobno, tako i bezbedno putovanje, i pozivaju sve posetioce da iskoriste ovu fantastičnu priliku, koriste voz kao prevozno sredstvo, i tako dožive vrhunsko festivalsko iskustvo!

Pored više od 30 redovnih dnevnih polazaka, biće organizovani i dodatni polasci. Vozovi će kretati iz pravca Beograda prema Novom Sadu u 00:00 i 01:00 čas, te iz pravca Novog Sada prema Beogradu u 1:30, 2:30, 3:30 i 4:30 časova.

Svi vozovi stajaće na železničkoj stanici Petrovaradin, u neposrednoj blizini Tvrđave, kao i na stanicama Novi Beograd, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Novi Sad, čime će dolazak i odlazak na festival vozom biti omogućen i za sve posetioce sa ovih lokacija.

Karte za dodatne linije dostupne su za kupovinu putem mobilne aplikacije ili web sajta Srbija Voza uz popust od pet odsto, kao i na blagajnama i kartomatima.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, rep bogovi Wu-Tang Clan, Gremi rekorder Skrillex, kao i broj jedan svetske elektronske scene Eric Prydz, zatim Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy i mnogi drugi.

Ulaznice su dostupne na sajtu festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

