Internacionalni festival etnološkog filma od 4. do 7. decembra u Etnografskom muzeju

Internacionalni festival etnološkog filma održaće se u Etnografskom muzeju u Beogradu od 4. do 7. decembra pod sloganom „Sa kolena na koleno“, saopštili su danas organizatori.

Projekcije se očekuju u Etnografskom muzeju i Jugoslovenskoj kinoteci, a najavljeni su radovi autora i istraživača iz celog sveta, dok je poseban segment festivala posvećen filmovima o autohtonim kulturama Brazila.

Publiku očekuju filmovi iz 17 zemalja, poput Italije, Velike Britanije, Holandije, Poljske, Belgije, Francuske, Katara, Nemačke, Grčke, Irana, Indonezije, Indije, Brazila, Maroka, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.

U takmičarskom programu biće prikazano 19 filmova, od kojih četiri dugometražna i 15 kratkometražnih.

Filmovi, iako dolaze iz različitih delova sveta, dele sličan senzibilitet i promišljen pristup temama duhovnosti, identiteta, zajednice i položaja čoveka između tradicije i savremenog, a mnogi su osvojili nagrade na važnim međunarodnim festivalima, navodi se u saopštenju.

Selektor festivala Dejan Petrović izjavio je da ovogodišnja selekcija pokazuje da etnološki i antropološki film ostaje važno mesto susreta različitih kulturnih i vizuelnih perspektiva.

Festival će, prema Petroviću, otvoriti dukometražni film „Poslednja obala“ reditelja Žan-Fransoa Ravanjana, koji pruža „duboko antropološki promišljen uvid u teme gubitka, dostojanstva i sećanja“.

Tokom festivala najavljen je i edukativni segment, sa radionicom koju će voditi Petrović, kao i masterklas vizuelnog antropologa a Univerziteta u Amsterdamu Matajasa van der Porta.

(Beta)

