Iranski reditelj i disident Džafar Panahi osvojio Zlatnu palmu na Kanskom festivalu

Iranski reditelj i disident Džafar Panahi osvojio je večeras Zlatnu palmu na 78. Međunarodnom filmskom festivalu Kanu za ostvarenje „It Was Just an Accident“, koji je snimljen u tajnosti.

Panahi (64) je prvi put posle 15 godina mogao da prisustvuje Kanskom festivalu i primi nagradu, koju mu je uručila predsednica žirija, francuska glumica Žilijet Binoš (Julliette Binoche).

Reditelj je posle primanja nagrade rekao da je najvažnija stvar – sloboda njegove zemlje.

Panahi, koji je dva puta bio zatvoren u Iranu, zemlji koju do nedavno nije mogao da napusti, obećao je da će se vratiti kući posle Kanskog festivala uprkos riziku od nepovoljne reakcije vlasti.

Dodelom Zlatne palme, večeras je završen Kanski festival koji je počeo 13. maja i tokom kojeg su se za glavnu nagradu takmičila 22 ostvarenja.

Tokom festivala su prikazani dokumentarni filmovi o Ukrajini na danu posvećenom ratnom sukobu u toj zemlji.

Organizatori festivala su saopštili da je Dan Ukrajine posvećen podsećanju na angažman umetnika, autora i novinara koji govore o sukobu u srcu Evrope, koji već tri godine pogađa ukrajinski narod i ceo svet.

Na festivalu se govorilo i o ratu u Pojasu i ceo program je imao ton političke angažovanosti.

Festival je počeo dodelom počasne Zlatne palme Robertu de Niru (81), velikanu Holivudu koji je kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

(Beta)

