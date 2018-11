Isplivale prve fotografije sa venčanja: Američki reditelj se oženio 20 godina mlađom (foto)

View this post on Instagram

Kventin Tarantino ženilsя! Svadьba izvestnogo režissёra s modelью Daniэloй Pik prošla v Los-Andželese. Na prazdničnoй ceremonii sobralosь okolo 20 čelovek: tolьko členы semьi i blizkie druzья Ranee Kventin govoril:"Я vesь v kino. U menя net ženы. U menя net deteй. Ničto ne možet vstatь u menя na puti. Я, konečno, ne govorю, čto ne ženюsь ili ne zavedu deteй do 60 let. No я sdelal vыbor i idu svoeй dorogoй v odinočestve" Эtoй nočью 55-letniй Tarantino vsё taki sdalsя!