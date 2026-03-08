Istoričar priznao da ne zna kada će završiti kapitalnu knjigu o Bitlsima

Istoričar Mark Luison (Lewisohn), apsolutno najveći svetski autoritet u poznavanju karijere i rada Bitlsa (The Beatles) priznao je da ne zna kada će završiti dugo očekivani drugi, a potom i treći deo svoje kapitalne knjige "Sve ove godine" (All These Years).

Kada je posle gotovo deset godina rada 2013. objavio prvi deo trilogije (Part One: Tune In), u kojem se na oko hiljadu strana (audio verzija traje oko 50 sati) opisuju godine koje su prethodile uspehu liverpulske četvorke (1940-1962) , on je očekivao da će kompletan posao biti završen do 2021. godine.

To je navodno pisalo i u ugovoru po kojem je dobio predujam od 1,2 miliona funti, na osnovu reputacije i fundamentalnih knjiga koje je o Bitlsima napisao u periodu od kraja ’80. do 2000. godine.

Ali ogroman uspeh prvog dela, potom činjenica da je najosetljiviji deo posla tek pred njim, kao i epidemija korona virusa, učinili su da Luison saopšti da iako „radi 10 dana nedeljno“ (asocijacija na pesmu Bitlsa – Eight Days a Week), ne može da precizira kada će sve biti spremno za objavljivanje.

„Radim od 6 ujutro, do odlaska uveče u krevet, svakog dana, izuzimajući redovne životne obaveze. Drugi deo knjige (Part Two: Turn On) koji obuhvata period od kraja 1962. do kraja 1966. sam praktično završio, ali to je najvažniji deo karijere Bitlsa i predstoji još mnogo posla u dodatnim proverama, dopunama, dodacima kojih nisam bio svestan kada sam počinjao“, ispričao je istoričar u podkastu objavljenom ovog vikenda.

On je priznao da je potrošio sav novac od avansa, te da je bio prinuđen da prethodnih godina organizuje predavanja, javna čitanja prvog dela knjige, potom i izdavanje još dve manje knjige o Bitlsima, pa čak i učestvovanje u jednom filmu (Evolver – 62) kako bi imao dovoljno novca za nastavak istraživanja.

„Radim na Bitlsima 50 godina, od toga više od 20 praktično samo na ovoj knjizi, prikupio sam toliko materijala da je sada veći problem kako sve to filtrirati, nego da li ga ima dovoljno“, rekao je Luison i priznao da je realan rok za potpuni završetak sva tri dela knjige – kraj 2031. godine, ali „pod uslovom da ne izbije neka epidemija ili svetski rat“.

U međuvremenu, britanska podružnica Amazona, objavila je da će drugi deo knjige biti objavljen uoči katoličkog Božića 2027. kao i da će koštati 120 funti (140 evra), koliko je otprilike koštala i proširena verzija prvog dela koja je imala tačno 1.728 strana.

Svi koji su pročitali bilo koju od verzija prvog dela slažu se da se radi o potpuno neuporedivom ostvarenju, koje je obradilo na prvi pogled neverovatne detalje iz detinjstva, školovanja, odrastanja, udruživanja i prvih muzičkih zajedničkih avantura četvorice „čupavaca“.

Istraživanja su istovremeno dovela u pitanje i neke od uobičajenih tvrdnji oko početnog rada Bitlsa, uključujući i detalje oko potpisivanja prvog ugovora, izbacivanja prvog bubnjara, izdavanja prvog singla…

Sam Luison nije potpuno zadovoljan, jer su se u međuvremenu pojavili detalji (uključujući i neke audio i video materijale) koji čak ni njemu nisu bili poznati kada je završavao prvi deo.

Stoga je najavio da će „ako mu životni vek to dozvoli“ dopuniti i taj segment, možda i pre no što se baci na treći deo knjige, čiji je radni naslov Part Three: Drop Out, u kojem treba da bude obrađen period od kraja 1966. godine do raspada grupe 1969-1970.

Takvo njegovo predviđanje je izazvalo paniku u redovima pasioniranih poklonika najvažnije grupe svih vremena, jer se proneo glas da je Luison (67) možda indirektno priznao da je teško bolestan, pa da stoga neće završiti ni drugi deo knjige koju očekuju već više od desetleća…

Osim istraživanja o Bitlsima, Luison se bavio biografijom samo još jednog engleskog umetnika, komičara, takođe veoma dobro poznatog na prostorima bivše Jugoslavije: 2002. je objavio knjigu „Smešno i neobično: Istinita priča o Beni Hilu“.

(Beta)

