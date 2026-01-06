Istoričarka umetnosti Danica Đorđević Janković dobitnica nagrade Lazar Trifunović za 2025. godinu

Istoričarka umetnosti Danica Đorđević Janković dobitnica je nagrade „Lazar Trifunović“ za kritičko gledište savremenoj likovnoj i vizuelnoj umetnosti za 2025. godinu, saopštio je danas Kulturni centar Beograda (KCB).

Đorđević Janković je nagrađena za tekst „Rezidualna estetika: preispitivanje umetničnog projekta Toplina Zorana Todorovića u odnosu na referentni okvir antropocena“, koji je objavljen u časopisu AM Journal of Art and Media Studies Fakulteta za medije i komunikacije, navodi se u saopštenju.

Odluku je doneo žiri koji čine istoričari umetnosti i kustosi Sofija Milenković, Nebojša Milenković i Miroslav Karić.

Nagrada će biti uručena u sredu, 14. januara, u 12 časova, u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, dodaje se u saopštenju.

„U ovogodišnjoj produkciji tekst Danice Đorđević Janković se izdvojio analitičnim i sistematičnim pristupom, temeljito postavljenim teorijskim okvirom i njegovom doslednom primenom u razmatranju dela Zorana Todorovića, ubedljivom argumentacijom, visokim nivoom jezičke artikulacije, kao i aktuelnošću koncepata i pitanja koje analizira. Uzimajući Todorovićev rad Toplina kao uzoran za studiju slučaja, autorka repozicionira njegovu interpretaciju sa, do sada preovlađujuće, biopolitičke perspektive tumačenja, na perspektivu koja uzima u obzir fenomene posthumane krize subjekta, ekološke katastrofe i kognitivnog rada“, navodi KCB.

U tekstu se dodaje da je „tekst Danice Đorđević Janković, u tom pogledu, primer kritičkog razmatranja novih koncepata koji doprinose razumevanju fenomena savremene umetnosti, proširivanja ili otvaranja dodatnih polja njihovog čitanja, kao i ukazivanja na potencijale savremene umetnosti da kritički preispituje neke od ključnih aspekata i pojava koje određuju doba u kom živimo“.

Danica Đorđević Janković je studentkinja doktorskih studija na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i kustoskinja u Muzeju naivne i marginalne umetnosti.

Nagrada „Lazar Trifunović“ dodeljuje se od 1992. godine radi podsticanja i negovanja kritičke misli o savremenoj vizuelnoj umetnosti, na inicijativu KCB, a uspostavili su je Odeljenje za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti u Beogradu, sa drugim udruženjima i ustanovama kulture.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com