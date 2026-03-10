Italija kupila sliku Karavađa za 30 miliona evra

Italija je za 30 miliona evra kupila portret koji je naslikao barokni slikar Karavađo, što je jedna od najvećih državnih isplata ikad za jedno umetničko delo, saopštilo je danas Ministarstvo kulture Italije.

Reč je o portretu, naslikanom oko 1589. i pripisan Karavađu 1963. godine, Mafea Barberinija, plemića, koji je kasnije postao papa Urban VIII.

Sliku je italijanska država kupila iz privatne kolekcije posle godinu dana pregovora i sada će ući u stalnu kolekciju rimske Palate Barberini.

„Ovo je rad izuzetnog značaja“, rekao je ministar kulture Alesandro Đuli u saopštenju i ukazao da je slika urađena na prekretnici Karavađovog savremenog ponovnog otkrivanja i da se njenom kupovinom povećava broj Karavađovih dela u italijanskim javnim kolekcijama.

Nova nabavka sledi nedavnu kupovinu slike Antonela de Mesine „Ecce Homo“ i deo je šireg italijanskog projekta jačanja nacionalnog kulturnog nasleđa, tako što će neka remek dela istorije umetnosti postati dostupna istraživačima i javnosti.

„Portret monsinjora Mafea Barberinija prikazuje budućeg papu u svojim 30-im, obučenog kao sveštenik apostolske komore u presudnom trenutku za njegov uspon na vlasti“, navodi se u saopštenju.

Na to delo je pažnju javnosti privukao kritičar umetnosti Roberto Longi u svom članku iz 1963. „Pravi Mafeo Barberini od Karavađa“, koji je takođe poznat i kao Mikelanđelo Merizi.

Longi je nazvao tu sliku „jednom od osnivačkih trenutaka u savremenom portetskom slikarstvu“ i naglasio kako je Karavađo uveo novi psihološki intenzitet.

Karavađo je uneo revoluciju u slikanje pred početak 17. veka uvođenjem dramatične upotrebe svetla koja je postala kamen temeljac baroknog stila. On je trenutno jedan od umetnika koji se najviše proučava na svetu, a ipak broj njegovih potvrđenih dela ostaje izuzetno ograničen.

U Palati Barberini, gde se nalazi jedna od najvećih kolekcija Karavađovih dela, portret će biti izložen uz njegova druga dela.

(Beta)

