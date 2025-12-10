Italijanska kuhinja deo kulturne baštine UNESKA

Nisu pomenuta konkretna jela, recepti ili regionalni specijaliteti, ali je istaknut kulturni značaj koji Italijani pridaju ritualima kuvanja i jedenja.

„Kuvanje je gest ljubavi, način na koji drugima govorimo nešto o sebi i kako brinemo o drugima“, rekao je Pjer Luiđi Petriljo, član italijanske UNESKO kampanje i profesor uporednog prava na rimskom univerzitetu La Sapienca.

Premijerka Italije Đorđa Meloni izjavila je da je ovim potezom „odata počast Italijanima i njihovom nacionalnom identitetu“.

„Za nas Italijane, kuhinja nije samo hrana ili zbirka recepata. Ona je mnogo više: to je kultura, tradicija, posao, bogatstvo“, rekla je ona.

U svom podnesku, Italija je naglasila „održivost i biokulturnu raznolikost“ svoje hrane i istakla kako jednostavna italijanska kuhinja ceni sveže proizvode, dok je njena raznolikost istakla regionalne kulinarske razlike.

Ovo nije prvi put da je kuhinja jedne zemlje prepoznata kao kulturni izraz; UNESKO je 2010. godine uvrstio „gastronomski obrok Francuza“ na listu svetske nematerijalne baštine, ističući francuski običaj proslavljanja važnih trenutaka hranom.

(Beta)

