Izložba ‘Andrić priča ostaje’ prikazana u Biblioteci grada Beograda

U Biblioteci grada Beograda održana je izložba „Andrić priča ostaje“, povodom 50 godina od smrti srpskog nobelovca Ive Andrica.

Izložbu u Galeriji Atrijum činilo je 18 panoa velikog formata i pet manjih dimenzija . Autor izložbe Marjan Marinković rekao je da su predstavljene četiri celine, naslovljene: Maska-lice, Refleksija, Poetika i Beograd.

“U prvoj pod naslovom Maska-lice, prikazana je Andrićeva licnost, videna ocima savremenika, umetnika i intelektualaca, koji su ga poznavali. Pri izboru je akcenat stavljen na Andrića kao osobu, a ne na percepciju njegovog stvaralaštva, mada su ove dimenzije teško razdvojive, “rekao je Marinković.

Po rečima autora, celinu „Beograd“ čini šest panoa posvećenih vezama Andrića i Beograda, na kojima su prikazane adrese na kojima je živeo, piščeve knjige, i dogadaji poput prijema kod Tita.

“Ipak priča i pričanje ostaju, kao potreba i vazda otvorena mogucnost da se svet, život i ljudska sudbina razumeju i osmisle, “ rekao je on.

Akademik Zlata Bojović rekla je da se na izložbi medju slikama, oseca kao medju živim rečima Ive Andrica.

“ Svaki deo ove izložbe koja je odabrala 4 skrivena ugla iz kojih su svetla uperena u Andrića, obasjavaju Andrića, otkrivajući nepodmitljivo kako su ga videli savremenici, koje im je poruke slao,” rekla je Bojović.

Ivo Andrić bio je srpski i jugoslovenski književnik i diplomata Kraljevine Jugoslavije, koji je 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost „za epsku snagu kojom je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje“. Ivo Andrić preminuo je u 82. godini, 13. marta 1975.

