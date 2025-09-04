Izložba arhivske građe grupe Smak u Domu omladine Beograda od 9. septembra

Izložba „Smak 50“ autorke Ksenije Đerković povodom 50 godina postojanja kragujevačke grupe Smak biće otvorena 9. septembra u Domu omladine Beograda.

Trajaće do 21. septembra, a kako su organizatori danas saopštili, izložba će biti realizovana sa ciljem da akcentuje značaj muzike koju je stvarala jedna od najpopularnijih rok grupa na nekadašnjoj jugoslovenskoj, balkanskoj i srpskoj rok sceni.

Na izložbi, autorke Ksenije Đerković, će biti prikazana arhiva koja prati period od nastanka benda 4. decembra 1971. godine, do njihovog koncerta na Ušću u Beogradu 2015. godine.

Izložba će biti otvorena u utorak, 9. septembra u 19 časova, a publici će se obratiti autorka izložbe Ksenija Đerković i sekretar Doma omladine Beograda Aleksandar Đukić.

Organizatori projekta, „Udruženje Smakovci“ iz Kragujevca, javnosti predstavljaju obimnu dokumentaciju koja se sastoji od sakupljene i obrađene istorijske građe, ličnih stvari članova benda, autentičnih svedočenja aktera, novinskih i publicističkih radova iz starih jugoslovenskih novina, poput „Džuboksa“, „Reportera“, „TV Revije“.

Izložba daje i ekskluzivan uvid u predmete poput originalnih bubnjarskih palica, opreme, koncertnih ulaznica, plakata, ploča i singlova, fotografija koje opisuju određeni period života članova benda, koncerate, intervjue.

Poseban kuriozitet za posetioce biće prilika da vide prvu gitaru istaknutog člana grupe Smak, legendatnog Radomira Mihailovića Točka, ali i druge rekvizite koje su članovi grupe koristili na sceni.

Sastavni deo izložbe čini film o grupi Smak, koji će publika moći da pogleda tokom obilaska postavke. Film objedinjuje celokupnu narativnu strukturu ovog projekta i kroz drugi medij svedoči o pola veka stvaralaštva legendarne grupe.

Najveći deo karijere ovog kragujevačkog sastava vezan je za drugu polovinu sedamdesetih godina prošlog veka, kad su uz Bijelo Dugme (Sarajevo) i Time (Zagreb), definisali mejnstrim zvuk rokenrola na ovim prostorima.

Prvi album nazvan po imenu grupe, objavili su pre tačno 50 godina (1975, ZKP RTV Ljubljana).

Na vrhuncu slave nastupali su u sastavu: Boris Aranđelović (vokalni solista), Radomir Mihajlović Točak (gitarista), Slobodan Stojanović Kepa (bubnjevi i udaraljke), Zoran Milanović (basista), Laza Ristovski (klavijaturista).

(Beta)

