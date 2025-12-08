Izložba EX-YU fotografija i nadrealističke slika oca i sina, Ivana i Kristijana Ivanova

Izložba „Ivan i Kristijan Ivanov“, koja predstavlja EX-YU fotografije oca Ivana Ivanova i nadrealističke slike njegovog sina Kristijana, održana je u kući Đure Jakšića u Beogradu.

Prema porodičnim konstelacijama Berta Helingera, jedan porodični sistem funkcioniše samo ako je svaki od pripadnika na svom mestu, što je poslužilo kao inspiracija Ivanu i Kristijanu za ovu izložbu.

Na izložbi su predstvljena dela Ivana Ivanova koji je „okom sokolovimvrsnog fotografa“ zabeležio posebne trenutke istaknutih pisaca,glumaca, političara i proslavljenih pevača.

Te fotografije su poslednje tri decenije 20. veka krasile naslovne strane mnogih čuvenih časopisa bivše Jugoslavije.

Takođe, tu su i njegova likovna ostvarenja, pejzaži, mrtva priroda i apstrakcija.

Kristijan Ivanov bavi se slikarstvom, a umetničku inspiraciju našao je u svakolikoj i neprolaznoj lepoti trenutka, te je Ivanovu lepotu sa trenutka blica fotoaparata preneo na svoje slike.

Akademski slikar Snežana Lilić kaže da Kristijanove slike predstavljaju njegovu intimnu unutrašnju naraciju o tome šta se u njegovom biću dešava.

“ Kristijan u svojim slikama putuje ka treptajima svog unutrašnjeg bića, ulazi u nepoznato, koje potom izlazi iz njegove podsvesti u kojoj je bilo zaključano, zabetonirano,” kazala je Lilić.

Kristijanova gradiozna imaginacija, kako kaže Lilić, svedoči o potpunosti formiranja jednog, jedinstvenog, simboličkog sistema, koji je umetnik razvio.

“Njegove slike otkrivaju moguće svetove, koji su nastali kao posledica traganja za materijalizacijom emocionalnih i simbolickih sadržaja, što je zapravo i jedan od osnovnih ciljeva i zadataka umetnosti.

Ovde se sve kreće, meša, nadolazi, odlazi, vraca se, sudara. To su zvuci i krici, uzdizanje i spuštanje na kojima zapravo i počiva vrtlog života “, rekla je ona.

Kristijan Ivanov, rođen je u Beogradu i slikarstvom se bavi od srednjoškolskih dana, a njegove slike su krasile knjige iz beletristike „Novela o Van Gogu“ i „Devetka“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com