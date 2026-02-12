Izložba inspirisana višestruko nagrađenim filmom Stefana Đorđevića od 19. februara u DKCB

Izložba "Porodica vetra" reditelja Stefana Đorđevića, inspirisana njegovim višestruko nagrađenim filmom, biće otvorena u četvrtak, 19. februara u Filmskoj galeriji Dvorane Kulturnog centra Beograda, saopštili su danas organizatori.

Izložba se otvara u 19 časova i trajaće do 1. aprila, a povod za nju je početak bioskopskog prikazivanja filma „Vetre, pričaj sa mnom“, koji je Đorđeviću doneo niz međunarodnih priznanja, uključujući prestižnu nagradu Srce Sarajeva na Sarajevo Film Festivalu 2025. godine.

Izložba prikazuje promene, protok vremena i svakodnevne porodične odnose kroz fotografije, lične predmete i simboličke elemente, istražujući teksturu života i tugu kao deo sveta oko nas, navodi se u saopštenju.

Autorka propratnog teksta programa Katarina Kostandinović rekla je da „izložba ne postoji da bi objasnila film, ona postoji da bi pokazala njegovu teksturu“.

„Da pokaže da tuga nije samo emocija, nego i svet – dvorište, jezero, senka drveta, ruke, koža na suncu, večernje nebo, pas koji prilazi, porodica koja sedi i ćuti“, dodala je ona.

Izvršna producentkinja filma i jedna od autorki izložbe Savina Smederevac izjavila je da „sve porodice pripadaju vetru, jer se menjaju.

„Naša porodica se menja svake godine. Nekada to primetiš, nekada ne. Tek kada poređaš fotografije, leto pored zime, prošlu godinu pored ove, vidiš sitnice, nove bore, drugačiji pogled, nova lica, dok neka fale. Porodice vetra su svuda i tvoja je među njima,“ dodala je Smederevac.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film „Vetre, pričaj sa mnom“ prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan.

Vođen željom da završi film o majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju.

U filmu igraju članovi rediteljeve porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici.

(Beta)

