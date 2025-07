Izložba ‘Izlečište-Revivarium’ predstavljena u galeriji ‘Sanjaj’

Izložba vizuelne umetnice Jelene Kršić pod nazivom „Izlečište-Revivarium“ na kojoj su prikazane skulpture i kompozicije, kroz koje autorka istražuje odnos između tela i prostora, tišine i značenja, iskustva i sećanja, održana je u galeriji „Sanjaj“ u Beogradu.

Naslov izložbe upućuje na simbolički prostor – polje koje nadilazi individualno iskustvo i u sebi sabira slojeve kolektivnog sveznanja.

U tom među-prostoru, koji umetnica intuitivno gradi kroz materiju, otvara se mogućnost za unutrašnju regeneraciju, ne kao gest lečenja, već kao povratak dubljoj povezanosti sa sobom i svetom.

„Ono što mene inspiriše je upravo traganje za tom spoznajom, kad vam duša iznutra zna da je to istina, a to su po meni prave istine koje spoznaje čovek, ostalo su samo informacije koje nam se pakuju i koje mi prihvatamo kao istinu i to je bila inspiracija za ovu izložbu“.

Dodala je da naslućuje skulpture i izložbe, odnosno njihove obrise i energiju. Materijal se tretira ne kao statična forma, već kao nosilac engrama – zapisa nesvesnog koji u kontaktu sa posmatračem može biti pokrenut, osvetljen i prepoznat.

„Bila sam prepoznatljiva po skulpturama u bronzi, medutim ovaj put ja se pojavljum, tj. moji radovi u jednom novom materijalu, koji publika doživljava kao veoma moderan materijal, to su epoksidne smole. Jedno novo prelamanje svetlosti, unutar i na samoj površini skulpture, koja sad daje novu dimenziju, daje tu eteričnost, koju sam ja htela uvek da donesem kroz moj rad“.

Izložba je pozvala na susret sa sopstvenim, često potisnutim slojevima. U tom razmisljanju, izlečenje se ne prikazuje kao popravka ili ispravka, već kao čin prisećanja – na znanje koje je oduvek bilo prisutno, ali nerazgovetno , tiho.

Jelena Kršić diplomirala je na odseku za vajarstvo 1993. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a od 1995. godine je član Udruženja likovnih umetnika Srbije. Samostalno je izlagala na više izložbi, a njena dela su deo su mnogih kolekcija i muzejskih zbirki.

(Beta)

