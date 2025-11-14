Izložba kaligrafskih slika Petra Popovića Pirosa od 19. novembra u galeriji Muzeja grada Beograda

Izložba kaligrafskih slika „Binarni etar“ vizuelnog umetnika Petra Popovića Pirosa biće otvorena u jednom od izložbenih prostora Muzeja grada Beograda u sredu, 19. novembra, saopštili su danas organizatori.

Pirosova izložba biće otvorena u izložbenom prostoru Muzeja grada Beograda u ulici Vuka Karadžića u 19 časova, a umetnik se radovima koncentriše na ćirilične grafite koji to pismo spajaju sa kaligrafijom i uličnom umetnošću.

Pirosovo stvaralaštvo, navodi se u saopštenju, gradi most između spontanosti i discipline i pokreta i kontemplacije.

Autor je, povodom otvaranja izložbe, izjavio da se nova serija slika oslanja na raniji ciklus „Ćirifiti“, koja, kako se navodi u saopštenju, otvara pitanje pisma kao slike.

„Ćirilica mi se prirodno nametnula kao najlogičniji kanal – ona nas povezuje, ima duboku istorijsku i simboličku osnovu, i ogroman vizuelni potencijal. U radove integrišem oblike, svedene boje, poteze, tehnike i simbole ne samo našeg pisma, već i drugih znakova i pisama, stvarajući hibridnu, univerzalnu strukturu u kojoj svako može prepoznati deo sopstvenog vizuelnog pamćenja“, rekao je on.

Pirosova izložba, koja uskoro stiže u Beograd, prikazana je i u okviru ovogodišnje specijalizovane izložbe EXPO u Osaki.

Petrović – Piros je po zanimanju grafički dizajner, a on je sarađivao sa velikim domaćim i svetskim kompanijama poput „Koka-Kole“ (Coca Cola), „Soko Štarka“ i „Fut Lokera“ (Foot Locker).

(Beta)

