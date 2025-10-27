Izložba Kruna dobrote povodom 125 godina od rođenja kraljice Marije Karađorđević

U dvoru kraljevske porodice Karađorđević u Beogradu održana je izložba „Kruna dobrote“ povodom obeležavanja 125 godina od rođenja kraljice Marije Karađorđević.

Autor izložbe Dušan Babac rekao je da je kraljica Marija svojim životom i delima ostavila duboke, neizbrisive tragove dobrote, dobročinstva i brige za bližnje.

“Njena ostavština nije samo istorijska, već moralna i humana. Ona je i danas svetlost i putokaz, upravo to je i suština ove izložbe da podseti na vrednosti koje su veće i koje nas i danas mogu inspirisati.Ova postavka je nastala sa željom da se kraljici Mariji, kao ličnosti koja je svojim životom i delima zaslužila poštovanje, ukaže dostojna i iskrena počast,” rekoa je autor Babac.

Rumunska princeza Marija je stupanjem u brak sa kraljem Aleksandrom Prvim Karađorđevićem ponela titulu kraljice države Srba, Hrvata i Slovenaca, a i potom Jugoslavije. Za vreme Prvog svetskog rata radila je sa majkom u bolnici, a u srpskom narodu ostala je upamćena kao Kraljica Majka i veliki dobrotvor.

O doprinosu kraljice Marije u oblasti očuvanja zdravlja srpski hirurg Aleksandar Simić rekao je da bio simboličan i protokolaran, ali i suštinski fundamentalan i do danas je ostavio neizbrisive tragove.

“Važno je napomenuti da su ona i njen suprug, njegovo kraljevsko veličanstvo Aleksandar Prvi još pre venčanja juna 1921. godine osnovali Fond kraljevske kancelarije preko kojeg su vršena sva finansiranja humanitarnih delatnosti na prostoru novonastale kraljevine, koji je savršeno funkcionisao do 6. aprila 1941. godine”, rekao je Simić .

Simić je naveo da su kraljica Marija i njen Fond materijalno podržavali rad bolnica i zdravstvenih ustanova od početka, pomažući u izgradnji novih zgrada po svetskim standardima, kao sto su između ostalog, bila i Opšta državna bolnica, današnji Univerzitetski klinički centar Srbije, te Hirurško-urološki paviljon Dečja bolnica, kao i Institut za rak.

“ Ona i njen suprug su obezbedili sredstva za izgradnju i opremanje bolnice „Kralj Aleksandar i kraljica Marija“ u Somboru, Na međunarodnom planu kraljica Marija učestvovala je u donošenju poznate Deklaracije o pravima deteta iz 1924. i u ime Kraljevine, u to vreme, bila njen prvi potpisnik,” kazao je on,

Prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, unuk kraljice Marije, istakao je da će njegova baka ostati zauvek u srcima ljudi kao kraljica dobrote, jer je nejna dobrota prelazila granice, a njenu istinu i ljubav ljudi su osećali i uzvraćali.

Na izložbi su prikazne retko viđene fotografije, kopije zvaničnih portreta, bista i lični predmeti kraljice Marije, kao i dijadema koja se čuva na Oplencu.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

