Izložba Mali format predstavljena u galeriji Singidunum u Beogradu

Tradicionalna izložba "Mali format ULUPUDS-a" s temom "Predeli, pokreti, promene" održana je beogradskoj galeriji Singidunum.

Slikarsko-grafička sekcija Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije organizovala je izložbu, a da je ideja bila da se predstave radovi umetnika različitih disciplina likovne i primenjene umetnosti koji u skladu sa ličnim poetikama oblikuju promišljanje svakodnevice.

Predsednik sekcije Srđan Stefanović je rekao da su se umetnici predstavili u raznim slikarskim tehnikama i disciplinama.

Formatiranje eksponata na male dimenzije pledira na značaj suštine ideje i ukazuje na znanja i veštine umetnika da svoje zamisli sprovedu dalje lege artis.

“Ovi svi radovi jako lepo funkcionišu, mali format je u pitanju, ali kada bi sve ove radove sklopili u jednu veliku sliku ja mislim da bi ona jako lepo funkcionisala i bila bi živa”, rekao je Stefanović.

Stefanović kaže da je inspiraciju našao u priči srpskog slikara Petra Lubarde, koji je naslikao „Sunovrat Lovćena“, te je sliku izrezao na male formate i podelio prijateljima, koji su se nakon dosta vremena sastali i sklopili je u veliku celinu.

“Tako je i ova izložba, bez obzira na različite tehnike, gde su kolege se potrudile da na najbolji mogući način daju odgovor na temu. Opet kada bi se sklopile u celinu, zajedno funkcionišu”, rekao je Stefanović .

Izložba „Predeli, pokreti, promene“ je presek savremenog umetničkog stvaralaštva u malom formatu, ali i poziv na dijalog, promišljanje i licnu introspekciju u odnosu na svet koji nas okružuje.

