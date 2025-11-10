Izložba o delima ruskih umetnika u Beogradu

Izložba „Sazvežđe znamenitih ruskih umetnika 19. i 20. veka“ predstavljena je u srpskoj prestonici, u okviru manifestacije „Dani Moskve u Beogradu“, a publici pružila priliku da vide dela ruskih majstora.

Kolekcionar tih dela Vladimir Pešić rekao je da je ta izložba jedina prilika da se orginalna dela ruskih klasika vide van Rusije.

“Stvaraoci predstavljeni na izložbi nesporno zaslužuju pažnju. To su akademici slikarstva i priznati umetnici koji su školovanje i stvaralačko oblikovanje sticali u sredini koja je bila jedan od najvažnijih umetničkih centara Rusije. Moskva je uvek bila poznata vipo svojim školama i udruženjima. Posebnu ulogu imali su Moskovska škola slikarstva, vajanja i arhitekture, kao i Stroganovska škola, ustanove u kojima se formirao jedinstevni stil moskovske umetničke škole”, rekao je Pešić.

Pešić kaže da su, pored škola, u kulturnom životu Moskve, aktivno delovala udruženja umetnika, a da su najpoznatija „Peredvižnici“ i „Savez ruskih umetnika“, čiji je član bio Stanislav Žukovski, jedan od najznačajnijih ruskih pejzašista, a njegovo delo „Potok“ prikazano je na izložbi.

“Ne može se izostaviti ni pominjanje Državnih slobodnih umetničkih radionica u Moskvi, gde je predavao Kazimir Maljevič, čiji je izuzetni učenik Ivan Kudrjašov takođe predstavljen, “ kazao je on.

Na izložbi je prikazano 36 slika i osam ikona, a među njima su radovi Rime i Leonida Brajlovskog, Stepana Kolesnikova, Adolfa Šarlemanja, Ivana Vinberga, Nikolaja Kuznjecova, Borisa Pastuhova i brojnih drugih.

“Ovo jedinstveno sazvežđe koje sam ja tokom decenija, marljivog rada uspeo da sakupim nije samo svedočanstvo visokog nivoa ruskog slikarstva 19. i 20 veka, već je simbol duhovne veze između Srbije i Rusije. Izložba nas podseća da je umetnost oduvek bila prostor dijaloga i kulturnog razumevanja sposobna da povezuje zemlje,”rekao je Pešić.

Vladimir Pešić bavi se kolekcionarstvom 36 godina, a njegova zbirka ima više od 330 slika i dela primenjene umetnosti ruskih i srpskih, ali i umetnika iz drugih zemalja.

Umetnička dela iz Pešićeve zbirke izlagana su na mnogim izložbama i na više uglednih antikvarnih salona u Moskvi.

