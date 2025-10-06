Izložba Pogon – umetnička provokacija o odnosu čoveka i tehnologije

U galeriji Radio-televizije Srbije svoje radove, koje je stvarao poslednje dve godine, predstavio je slikar, vizuelni umetnik i profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu Nikola Božović Kolja.

Posetioci izložbe pod nazivom „Pogon“ mogli su da vide vešto poigravanje digitalnim i tradicionalnim likovnim izrazima kojima umetnik provocira na razmišljanje, pre svega o odnosu čoveka i tehnologije. Istoričarka umetnosti Ana Kršljanin, koja je i kustoskinja izložbe, ukazala je da je Božovićev rad prepoznatljiv po tome što kombinuje različite medije i tehnike.

“Ono što njegov rad čini posebnim jeste svestranost medija koje koristi gde on svoju ideju transponuje kroz medij slike, skulpture, prostorne instalacije i po prvi put, u ovom obliku, video rada. Ta ideja govori da značanje ne postoji samo u gotovim oblicima već i u procesima njihovog izmeštanja i rekomponovanja. U svom stvaralaštvu koristi neke materijale koji nisu tipično umetnički materijali, kao što su beton, asfalt. Koristi nekada i delove automobile i na taj način forme i materijale koji su tipični za neku industrijsku proizvodnju u dovodi u kontrast sa organskim, curećim formama koje su prisutne u njegovim slikama i u video radu i skulpturama.” rekla je ona.

Kako je navela, ova izložba upućuje na odnos čoveka i tehnologije i postavlja ključna pitanja, a to je na koji način urbani pejzaž oblikuje našu percepciju i identitet, na koji način mi vidimo prostor, vreme i na koji način doživljavamo svoju okolinu.

“ On u svom umetničkom istraživanju akcenat stavlja na dekonstukciju i transformeciju i inspiraciju pronalazi u urbanom pejzažu, u automobile kao mašini i fetišističkom simbolu moći i on dalje tu svoju fascinaciju mašinom proširuje na grad, “ naglasila je Kršljanin.

Kako je istaknuto, Božovićev rad, predstavlja priliku da se razmotre nove perspektive u umetnosti u Srbiji, posebno u svetlu rastuće dominacije digitalnih medija.

Božović je rekao da je promenio i pristup u svom radu.

“Primetio sam kod sebe , u poslednjih godinu dana, jednu želju da proizvodim lepe stvari, što kod mene nije bilo prisutno, ranije me interesavala samo istina, a sad me interesuje istina i lepota”, reko je on.

Božović je diplomirao i magistrirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Član je Udruženje likovnih umetnika Srbije i dobitnik više nagrada za slikarstvo. Svoje radove je predstavljao i na izložbama u svetu, a izlagao je 2017. i na grupnoj izložbi „Voyage“, Muzeja umetnosti Kine, u Crvenom paviljonu u Šangaju.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

