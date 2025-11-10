Izložba portreta učesnika BEMUS-a 15. novembra u Ložionici

Izložba će trajati do 30. novembra, a posetioci će moći da vide portrete domaćih i stranih solista na ovogodišnjem muzičkom festivalu, poput kontrabasiste Strahinje Mitrovića, pijanistkinje Poline Osetinskaje, dirigenta Karla Pontija i drugih.

Izložbu čine fotografije 16 muzičara poreklom iz Srbije, Italije, Amerike, Rusije, Austrije i Koreje.

„Meni kao fotografu je bilo interesantno da pokažem lica ljudi koja stoje iza poznatih imena svetski priznatih muzičara, poput Maksima Vengerova, Poline Osentiskaje, Karla Pontija i Strahinje Mitrovića. Muzičare sam uglavnom fotografisao neposredno pre samog nastupa, što je samo po sebi izazov jer nam je vreme, a ponekada i njihova spremnost da sarađuju sa mnom, bilo limitirano“, izjavio je Crnogorac.

Autor izložbe Cronogorac bavio se dokumentarnom i modnom fotografijom, a njegov rad se fokusira na vezu ličnog identiteta i fizičkog okruženja, dok su njegove fotografije izlagane u Francuskoj, Italiji, Holandiji, Švajcarskoj, Norveškoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

(Beta)

