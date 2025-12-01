Izložba posvećena nauci i ronjenju

Interaktivna izložba „Priče iz dubina: nauka iza ronjenja“, predstavljena je u Naučnom klubu Beograd, u okviru Evropske noći istraživača, a posetioci su mogli da otkriju kako nauka doprinosi bezbednijem i odgovornijem istraživanju morskih i rečnih dubina. Na izložbi je prikazano pet tematskih celina od fiziologije i fizike ronjenja, preko ronilačke opreme i virtuelnih olupina, do fascinantnih podvodnih ekosistema i pitanja njihove zaštite.

Savetnik Centra za promociju nauke Aleksa Vasić rekao je da su posetioci mogli da isprobaju simulaciju ronjenja sa ajkulama.

“Dosta zanimljivih sadržaja, što nekih klipova sa olupina, što klipova o očuvanju okeana kao i različite, brojne druge stvari. Ovakav format omogućava klincima da zapravo mogu da dodirnu nauku, da mogu da je probaju na sebi, da čuju neke različite stvari isto tako i da u prvu ruku dobiju informacije, konkretno od ronilaca što i od istraživača sa Instituta” kazao je on.

Noć istraživača se održao 16. put za redom u Srbiji, a u Evropi se održava u 25 zemalja na više od 400 lokacija.

Instruktor Ronilačkog centra „Vidre“ Željko Bajkin kazao je da je na izložbi predstavljena čitava oprema za ronjenje – suva i mokra odela, zatim rukavice, boce, peraja, maske i drugo.

“Ronilački centar Vidre bavi se i snimanjem kratkometražnih filmova s kojima učestvujemo na festivalima već 10 godina. Snimamo filmove u pećinama, snimamo filmove o ribama, rakovima , “ rekao je Bajkin.

Irena Krnjajić iz Ronilačkog kluba „Vidre“ rekla je da je ronjenje jedno putovanje u nepoznato i da nikada ne znamo gde će nas odvesti.

“Uglavnom ljudi počnu da se interesuju za ronjenje zato što vole avanturu ili prosto žele da pomere neke svoje granice, žele da isprobaju nešto novo, ali kada krenu da se bave ronjenjem prosto ne znaju šta sve može tu da ih očekuje i onda dožive neke stvari koje nisu očekivali da će se desiti, “ rekla je ona.

Organizatori izložbe su Centar za promociju nauke, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i Ronilački klub „Vidre”.

(Beta)

