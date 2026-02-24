Izložba povodom dve decenije od smrti glumca Petra Banićevića u Muzeju Narodnog pozorišta u petak

Izložba posvećena glumcu Petru Banićeviću biće otvorena u petak, 27. februara u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu.

Postavka je priređena povodom dve decenije od smrti glumca čije su uloge obeležile pozorište, film i televiziju u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, navedeno je u saopštenju Muzeja.

Posetioci će imati priliku da vide fotografije i arhivsku građu koja prati njegov umetnički put na sceni Narodnog pozorišta.

Izložba će biti otvorena do početka aprila.

Banićević je rođen je u Nikšiću 1930. godine, glumu je studirao na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu, u klasi profesora Raše Plaovića.

Bio je član Narodnog pozorišta od 1954. godine i na toj sceni je odigrao oko 80 uloga, a igrao je i u filmovima „Biće skoro propast sveta“, „Sutjeska“, „Snovi, život i smrt Filipa Filipovića“.

Preminuo je 4. septembra 2006. u 76. godini.

Narodno pozorište je 2010. godine ustanovilo nagradu „Petar Banićević“ koja se dodeljuje mladim glumcima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com