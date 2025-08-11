U Muzeju afričke umetnosti u Beogradu je otvorena izložba „Prefabrikacija solidarnosti: IMS-Žeželj između Jugoslavije, Kube i Angole“, koja donosi arhivsku građu, fotografije i video-svedočenja o tome kako je inovacija domaće tehničke misli-IMS Žeželj sistem, postala osnova za međunarodnu saradnju tri kontinenta.

Sedamdesetih godina 20. veka, tri zemlje je povezivala neuobičajena razmena prefabrikovane građevinske tehnologije, a kao članice Pokreta nesvrstanih, tražile su sopstveni put razvoja izvan hladnoratovske polarizacije, u čemu je materijalnu ulogu odigrao i sistem IMS-Žeželj, koji je patentirao građevinski inženjer Branko Žeželj 1957. godine.

Kustoskinja Emilija Epštajn je rekla da izložba predstavlja veoma specifičan istorijski trenutak nakon Drugog svetskog rata za istoriju, politiku i ekonomiju ne samo Jugoslavije, već i njene platforme u okvirima Pokreta nestvrstanih.

Pokret nestvrstanih i način na koji je on obrađen na ovoj izložbi zapravo svedoči o takozvanom trouglu solidarnosti ili trouglu saradnje, koji je uspostravljen između Jugoslavije, Kube i Angole.

Jugoslavija nakon Drugog svetskog rata i sa onim čuvenim svojim „ne“ izgovorenim prema Sovjetskom Savezu predstavlja ključan momenat za Jugoslovensko pozicioniranje i na svetskoj sceni upravo kroz organizaciju Pokreta nestvrstanih. Iako se Jugoslavija u velikoj meri razlikovala u svom socijalizmu u odnosu na Kubu, koja je bila mnogo centralizovanija i pod mnogo jačin uticajem i sferom moći Sovjetskog Saveza, to njih nije sprečavalo da započnu saradnju na izgradnji određenih stambenih objekata.

Po njenim rečima, Kuba je prva dobila određen broj zgrada, dok je sa Angolom bila malo drugačija situacija, jer su se dekolonizovali tek 1975. godine

Epštajn se osvrnula na Žeželja i kazala da je on bio jedan od prvih ljudi koji je radio u Insitutu i koji je usmerio veći deo svoje pažnje i rada na razvijanju prednapregnutog betona. Po tom principu izgradjen je veci deo Novog Beograda, cuvene televizorke i zgrade na Ceraku su rezultat ove tehnologije

Branko Žeželj je pantentirao više od četiri desetine patenata i to je zaista jedna impozantna stvar i ukazuje na neverovatnu ličnost kakva je on bio, naravno u profesionalnom i stručnom smislu i on je imao i pozamašnu karijeru na međunarodnom nivou“.

Najpoznatija Žeželjevo delo je hala 1 Beogradskg sajma, koja od 2009. godine ima status spomenika kulture i Žeželjev most, koji je srušen 1999. godine u NATO bombardovanju Jugoslavije.

