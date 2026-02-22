Izložba rok-fotografija Goranke Matić od 25. februara u Beogradu

Izložba rok fotografija "Slikati muziku" fotografkinje Goranke Matić (1949–2025) otvara se u sredu, 25. februara, u 18 časova u RTS Klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske).

Do 5. marta biće predstavljen deo stvaralačkog opusa Goranke Matić koji je i u nedavno objavljenoj reprezentativnoj monografiji, zajedničkom izdanju RTS Izdavaštva, Službenog glasnika, Muzeja savremene umetnosti, Društva ljubitelja popularne kulture „Popbooks“ i Galerije Novembar.

O radu Goranke Matić na otvaranju izložbe će govoriti Momčilo Bajagić – Bajaga i Srđan Gojković – Gile, Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, muzički kritičari, Boris Miljković, reditelj, Nebojša Grujičić, odgovorni urednik RTS Izdavaštva i jedan od urednika monografije, najavila je RTS.

Baština Goranke Matić (1949–2025) broji desetine hiljada dela. Njen stvaralački opus koji se paralelno odvijao u domenima novinske, dokumentarne i umetničke fotografije, predstavlja jedinstveno svedočanstvo društvene, političke i kulturne istorije.

Fotouniverzum Goranke Matić reprezentativno je predstavljen u nedavno objavljenoj monografiji „Goranka“ Une Popović i Nebojše Grujičića, u kojoj je izbor od skoro hiljadu njenih fotografija.

Na izložbi u RTS Klubu zastupljen je izbor iz jednog od njenih tematskih ciklusa koji se odnosi na „rok fotografiju“. Portreti muzičara i bendova, fotografije sa koncerata, omoti ploča na toj izložbi predstavljaju odraz „muzičkog“ opusa Goranke Matić, kojim je ostavila trajno vizuelno svedočenje o rokenrol sceni Beograda i Jugoslavije i njenim protagonistima.

Namera Radio-televizije Srbije je da izložbom „Slikati muziku“ oda poštovanje radu Goranke Matić koja je radni vek okončala u toj kući. Uz monografiju, RTS je producirala dokumentarni film „Goranka“ u režiji Borisa Miljkovića.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com