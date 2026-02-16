Izložba u Galeriji Matice srpske povodom jubileja

Izložba "Umetnička zbirka Matice srpske" biće otvorena danas u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu povodom 200 godina od osnivanja te institucije.

“Ova izložba, kroz pažljivo odabrana umetnička dela, predstavlja složenu istoriju i izuzetnu vrednost umetničke zbirke Matice srpske, koja je nastajala uporedo sa razvojem same ustanove i njenom trajnom misijom – brigom o kulturi, jeziku, književnosti, umetničkom stvaralaštvu i nauci srpskog naroda“, navodi se na sajtu galerije.

Izložba će predstaviti portrete osnivača, dobrotvora i znamenitih Srba, vredna zaveštanja i poklone, kao i savremene umetničke odgovore na značajne jubileje, među kojima je i 200 godina Letopisa Matice srpske.

Postavka je upotpunjena multimedijalnim sadržajima, dokumentarnim filmom i pratećim programom petkom u 19, kao i kustoskim vođenjima vikendom u 13 i 17 časova.

Svečano otvaranje izložbe biće u 12 sati, a moći će da se poseti do 24. maja.

Matica srpska najstarija je književna, kulturna i naučna institucija srpskog naroda, osnovana u Pešti 4/16. februara 1826. godine.

(Beta)

