Izložbom o četiri osnovna elementa Muzej primenjenje umetnosti u Beogradu proslavio 75 godina

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu obeležio je 75 godina od osnivanja otvaranjem izložbe „Vatra, vazduh, voda, zemlja: simboličko čitanje predmeta iz zbirki Muzeja primenjene umetnosti“.

Kustos Muzeja Ana Samardžić kaže da je predstavljeno 59 predmeta i da je izložba zamišljena tako da referiše s jedne strane univerzalnu temu o četiri osnovna elementa, a s druge početke muzeja.

“Naš muzej je veoma specifičan u smislu koncipiranja zbirke. Zbirke su podeljene odnosno koncipirane prema materijalima. U pitanju su metal, drvo, zatim papir, tekstil, keramika, porcelan, staklo, a imamo zbirku arhitekture i zbirku savremene primenjene umetnosti,”rekla je kustoskinja.

Izloženi predmeti su, po rečima autorke, selektovani bez obzira na datovanje, poreklo ili na to da li je inicijalno predmet nastao kao predstava samog elementa.

“Otuda i taj podnaziv čitanje predmeta odnosno učitivala su se određena značenja ovih elemenata u naše predmete na osnovu materijala namene ili dekoracije, ” kazala je Samardžić

Samardžić ističe da izložbe, organizovane za Dan muzeja, uglavnom privlače najveću pažnju publike, jer su najkompleksnije i najduže traju.

“S druge strane organizuje Muzej često i aktuelne izložbe u smislu redovnih programskih aktivnosti. Tu postoje još i saloni kao što je salon savremene primenjene umetnosti ili Dečji oktobarski salon, ali i Salon arhiteklture po kojima je Muzej u smislu te dugogodišnje tradicije, odnosno višedecenijske nekako najprepoznatljiviji,” dodala je ona.

U okviru pratećeg programa izložbe „Vatra, vazduh, voda, zemlja: simboličko čitanje predmeta iz zbirki Muzeja primenjene umetnosti“, organizovana su i mini ciklus predavanja.

(Beta)

