Izložbom o ugroženim srednjovekovnim spomenicima počeli Dani Srbije u Republici Srpskoj

Otvaranjem izložbe „Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti“, u Banjaluci je danas počela manifestacija „Dani Srbije u Republici Srpskoj“, priređena 15. put.

Ta izložba u Akademiji nauka i umetnosti Republike Srpske (RS) koja predstavlja verske objekte na Kosovu, premijerno je bila u sedištu Uneska u Parizu u novembru 2024. godine povodom 20 godina od upisa manastira Visoki Dečani na Listu svetske baštine, a potom je bila u Bukureštu i Bratislavi.

Ministarstvo kulture Srbije je prenelo da je ministar Nikola Selaković na otvaranju rekao da će na ovogodišnjoj manifestaciji u desetak gradova i opština RS biti više od 60 programa ustanova kulture iz Srbije iz svih oblasti stvaralaštva: pozorište, muzika, film, balet, folklor, vizuelne umetnosti, stvaralaštvo za decu i mlade.

Među učesnicima iz Srbije su umetnici Nacionalnog ansambla narodnih igara i pesama „Kolo“, Beogradske filharomije, Narodnog pozorišta u Beogradu, Nacionalnog ansambla narodnih pesama i igara sa Kosova i Metohije „Venac“, Narodnog pozorišta u Prištini, Baleta Srpskog narodnog pozorišta, Vokalno-instrumentalnog sastava „Zlatno zvonce“, novosadskog Ansambla „Vila“, KUD Era Užice, KUD Kopaonik iz Leposavića, Kruševačkog pozorišta i Pozorišta za decu i mlade Kragujevac.

Republičke , pokrajinske i gradske ustanove kulture Srbije, arhivi i muzeji su takođe priredili izložbe i Filmski centar Srbije projekcije novijih filmova.

Tokom „Dana Srbije u Republici Srpskoj“ biće i stručnih skupova. Zavod Srbije za proučavanje kulturnog razvitka realizovaće niz programa u saradnji sa institucijama, gradovima i opštinama u Republici Srpskoj.

