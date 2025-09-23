Jetel i SBB korisnici mogu gledati drugu sezonu serije Tajkun na Voyo platformi

Korisnicima Jetel (Yettel) i SBB je dostupna druga sezona serije „Tajkun“ na platformi Voyo, a nove epizode emitovaće se petkom i subotom.

Glumac Dragan Bjelogrlić nastavlja da tumači glavnu ulogu, Vladana Simonovića koji se suočava sa teškim izborima između porodice i posla i nizom izazova, koji proizlaze iz sukoba interesa i manipulacija unutar poslovne elite, piše u saopštenju.

Istaknuto je da nova sezona donosi još više drame, uz poznata glumačka imena i produkciju koja je „već osvojila publiku širom regiona“.

„Uvođenjem Voyo striming servisa u ponudu Jetela i SBB-a, omogućili smo velikom broju korisnika pristup raznolikom sadržaju, sa naglaskom na lokalnom i regionalnom. Zahvaljujući saradnji sa Voyom, tržištu možemo da ponudimo i premijere, kao što je serija Tajkun 2. Nastavićemo da razvijamo korisničko iskustvo kroz tehnološke inovacije i unapređenje sadržaja, sa ciljem da platforma dugoročno odgovara različitim interesovanjima i navikama gledanja“, rekao je menadžer za razvoj sadržaja u Jetelu Vojin Kličković.

Servis Voyo je dostupan za korisnike Jetel TV usluge, bez dodatne naknade u okviru promotivnog perioda koji traje do 31. oktobra 2026. godine, dok SBB korisnici imaju i pristup toj platformi u okviru novih Basic i Premium paketa, tokom istog promotivnog perioda.

Korisnici Jetel mobilnih usluga Voyo servis mogu aktivirati u okviru odabranih tarifnih paketa bez dodatnih troškova.

U drugoj sezoni serije „Tajkun“ igraju Nada Šargin, Jelena Đokić, Teodora Dragićević, Vanja Nenadić, Branislav Trifunović, Marko Grabež, Muhamed Hadžović i mnogi drugi, kao i glumac i reditelj Dejan Aćimović.

Seriju potpisuje Đorđe Milosavljević, a režiju Jelena Gavrilović i Ivan Stefanović.

Na Voyo platformi, dostupna je i kompletna prva sezona te serije, dok će se svake nedelje emitovati dve epizode nove sezone, za koju ih je snimljeno ukupno deset.

(Beta)

