Jubilarni EXIT festival uz više od 200.000 posetilaca odbranio slobodu uz poruku da su ljubav i svet

Do poslednjeg trenutka neizvestan, jubilarni EXIT ne samo da se održao, već i upriličio najemotivnije izdanje, kojim je krunisano 25 godina ljubavi, muzike i slobode. Od 10. do 13. jula, Petrovaradinska tvrđava ujedinila je preko 200.000 ljudi iz celog sveta, uz poruku da su sloboda, muzika i ljubav najvažnije vrednosti koje neguje više od četvrt veka.

Prvo veče jubilarnog EXIT festivala, otvoreno je jedinstvenim umetničkim performansom Emergency EXIT nastalim u saradnji sa slavnom španskom trupom La Fura dels Baus. Multidisciplinarni spektakl doneo je spoj muzike, vizuelne umetnosti i pozorišta kroz upečatljive poruke o savremenom suživotu i odnosu čoveka i prirode.

Iste večeri na Petrovaradinskoj tvrđavi zavladala je gromoglasna tišina – 40.000 ljudi zaćutalo je na 16 minuta u znak poštovanja prema žrtvama tragedije u Novom Sadu. Na binama su usledili emotivni trenuci i snažne poruke – od pesme „Freed from Desire“ italijanske pevačice Gale, preko inspirativnog gostovanja svetski priznatog motivacionog govornika Henry-ja Ammara, koji je pred desetinama hiljada ljudi poručio: „Ne mogu da nam uzmu slobodu“.

Sa glavne i najveće festivalske bine kroz celu noć su odjekivale poruke slobode, a legendarni muzičar i borac za ljudska prava Bob Geldof i The Boomtown Rats poručili su: „Stojimo uz studente, uz promene, stojimo uz budućnost!” dok je italijanska pevačica Gala istakla svoju zatečenost svežom energijom onog trenutka kada je kročila na glavnu Tesla Universe binu: „Kad sam izašla na binu, ostala sam zatečena – sve je bilo novo, sveže”.

Globalni hitmejker Tiësto priredio je pravi spektakl, vođen energijom reke ljudi koja je do kasno u noć plesala na glavnoj bini EXIT festivala.

Monumentalna Dance Arena bila je u znaku najbrutalnijeg Techno četvrtka, a predvodile su ga dve najmoćnije žene svetske elektronske scene – Amelie Lens i Nina Kraviz, kao i japanski elektro-šaman Yousuke Yukimatsu koji je upravo u Srbiji započeo svoju letnju evropsku turneju.

Drugog dana festivala, u petak, 11. jula, u okviru premijernog Rebel Rave koncepta, Tvrđava je postala epicentar sirove energije uz povratak legendarnih The Prodigy! Tokom celog nastupa verni fanovi ovacijama su dočekali hitove koji su oblikovali generacije, slaveći sa bendom i 30 godina od njihovog čuvenog nastupa u beogradskoj Hali Pionir. „EXIT festival, Srbijo – ovo nam je šesti put da sviramo ovde. Sviramo jer vas volimo, volimo ove ljude. Vi ste uvek ta energija, ta buka!”, objavili su na svom Instagramu nalogu, potvrđujući neraskidivu vezu sa ovim prostorima. Premijerni Rebel Rave koncept obogatili su i nastupi I Hate Models, Lorenza Raganzinija u zajedničkom setu sa Paolom Ferrarom i Tryma, dok je na Dance Areni nastupio jedan od najuticajnijih producenata elektronske muzike Eric Prydz, a publika je svitanje dočekala uz Hot Since 82 i njegov prepoznatljiv zvuk.

Trećeg dana Exita, u subotu, 12. jula, na glavnoj bini, nakon 11 godina, odzvanjali su vanvremenski hitovi popularnog pop benda Hurts, a nakon pažljivo kurirane setliste, frontmen benda Theo Hutchcraft izjavio je: „Predivno je biti deo ovako velike proslave. EXIT, sretan ti rođendan!“. Veče su dodatno obogatili nastupi Mystic Marley, Buraka Yetera i Marka Louisa, dok je Solomun svojim Diynamic Stage Take-Overom prevazišao očekivanja i svojih najvernijih fanova produživši set za gotovo sat vremena! Uz njega su nastupili i Mau P, Dj Gigola u b2b setu sa Tijanom T, Ogazón, Lanna i Hobin Rude.

Završni dan festivala, 13. jul, obeležila je nezaustavljiva energija Sex Pistolsa, na čelu sa Frankom Carterom koji je poklicima podrške studentskim protestima u Srbiji pokazao zašto je punk neophodan i danas! Silaskom sa bine u publiku potvrdio je da je legendarni sastav dobio frontmena koji „nije došao u bend da zameni bilo koga, već da uzdrma svetsku javnost“. Jubilarnom programu glavne bine pridružio se i jedan od najtraženijih francuskih muzičara svih vremena DJ Snake i doneo globalno popularne hitove kojima puni arene i stadione širom sveta, a njemu su prethodili bendovi Goblini i Gloryhammer.

Na istorjiskom zatvaranju monumentalne Dance Arene nastupio je kralj minimal techna Boris Brejcha, čiji je povratak publika dočekala ovacijama od prvog do poslednjeg bita. Najemotivnije svitanje u Hramu elektronske muzike, priredile su Sara Landry i Indira Paganotto.

Eklektičnu postavu Visa Fusion bine tokom četiri festivalske predvodili su Partibrejkersi, Coby, Nikola Vranjković, Pekinška Patka, Bojana Vunturišević, Hiljson Mandela, Z++, Crni Cerak i Lacku, Oxajo, Džoni Midnajt Trio, a program NNSNS Stage Refreshed by Heineken bine obeležili su nastupi RPR Soundsystem, Sonje Moonear, Shtuby, DJ Gigola, Cole Knight, Honey Luv, Lorenza Raganzinija, Paola Ferrare, BIIA, Dejana Milićevića, dok je poslednji ples ove kultne bine bio ovekovečen No Sleep Last Dance završnicom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com