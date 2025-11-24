Klavirski sastav LP Duo 17. decembra u Ateljeu 212 izvodi najpoznatije džez delo Kita Džereta

Klavirski sastav LP Duo održaće u sredu, 17. decembra koncert u Ateljeu 212 u Beogradu, na kome će izvesti „Kelnski koncert“ savremenog američkog kompozitora Kita Džereta (Keith Jarrett), saopštili su danas organizatori.

Duo, koji čine profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti (FMU) u Beogradu Sonja Lončar i profesor na odseku za scenski dizajn Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu Andrija Pavlović premijerno će izvesti jedan od najprodavanijih albuma u istoriji džeza, čime će obeležiti 50. godišnjicu njegovog postojanja.

Pijanisti su o koncertu rekli da već dugo planiraju da izvedu čuveno Džeretovo delo jer ono, kako navode, predstavlja „snažan simbol borbe za slobodu“.

„Muzika uvek anticipira promene u društvu. To se itekako čuje u originalnom izvođenju Džereta jer on pokušava da prodre u dubine svojih misli, osećanja, nesvesnog, iza svega naučenog, uspostavljenog, predvidivog. Vidi se da je to moguće samo kroz čin improvizacije kao i uz poverenje u intuiciju, što sa jedne strane predstavlja prevazilaženje strahova a zatim i veliko majstorstvo i virtuoznost sviranja klavira“, navode oni.

Džeret je jedan od najuticajnijih predstavnika savremenog džeza u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i šire, a „Kelnski koncert“ je njegovo najpoznatije delo.

LP Duo zajednički nastupa više od 25 godina, a sastav je prepoznatljiv po eksperimentisanju sa različitim vrstama aranžmana, koji pored klasičnog klavira uključuju i elektroniku.

(Beta)

