Kluni oštar: Mediji progone Megan kao princezu Dajanu, a znamo kako se to završilo

Mediji progone i uznemiravaju Megan Markl jednako kao majku njenog supruga, princezu Dajanu, a znamo kako se to završilo, kazao je glumac Džordž Kluni za australijski časopis Hu.

Holivudski glumac, blizak prijatelj Megan Markl i princa Harija, odlučio je da stane u vojvotkinjinu obranu i javno progovoriti o medijskom linču kojem je izložena.

„Želim reći da mediji svuda progone Megan Markl, rade veliki pritisak na nju i kažnjavaju je“, kazao je tokom predstavljanja svoje nove serije „Kvaka 22“.

„Pa ta žena je u sedmom mesecu trudnoće, a proganjaju je na isti način kao princezu Dajanu. Istorija se ponavlja, a znamo kako se to završilo”, rekao je Kluni aludirajući na tragičnu Dajaninu smrt u automobilskoj nesreći 1997. koja se dogodila dok su je u Parizu progonili paparaci.

„Šokiralo me kad sam čuo da su mediji javno objavili njeno privatno pismo ocu. To je krajnje neodgovorno“, kazao je, misleći pritom na pismo koje je vojvotkinja navodno poslala ocu nedugo nakon venčanja, a on ga ustupio britanskome Dejli Mejlu.

Pismo je objavljeno samo nekoliko dana nakon što je petoro Meganinih najbližih prijatelja za People anonimno otkrilo da je vojvotkinja od Suseksa „izložena lažima, neistinama i sveopštem maltretiranju“.

Rekli su i da su jako zabrinuti zbog stresa i negativne pažnje kojima je Megan izložena. „Nije u redu bilo koga izlagati takvoj emocionalnoj traumi, posebno kada je ta osoba u odmakloj trudnoći.“

(Hina)