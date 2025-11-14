KOIKOI u Beogradu predstavio novi album ‘O sreći i snovima’

Beogradski indi bend „KOIKOI“ objavio je svoj drugi studijski album „O sreći i snovima“, čije pesme, prema rečima članova grupe, komuniciraju sa slušaocima i na podsvesnom nivou, a obrađuju teme introspektivnosti i preispitivanja u romantičnim odnosima.

Članica benda Emilija Đonin rekla je za agenciju Beta da je poruka novog albuma otvorena za interpretaciju publike, dok je njen kolega Marko Grabež dodao da doza apstrakcije u tekstovima pesama ostavlja prostor za tumačenje koje ne mora racionalno da se definiše.

„Motivi sreće i snova su jedna poveznica tokom celog albuma. Čini nam se da je naziv albuma došao sam od sebe“, rekao je Grabež.

Na pitanje da li album predstavlja novo poglavlje u radu grupe, Đonin je navela da je u njemu zasigurno prisutna „nova energija koja je rezultat upoznavanja kroz kreativni proces“.

„Nastojimo da istražujemo zajedno kroz sviranje na probama, menjanje instrumenata koji sviramo i deljenje muzike koju svako od nas sluša“, dodala je ona.

Grabež je rekao da čestovočlani sastav najviše raduje kada sami sebe iznenade novim materijalom i idejama, koji se vidno razlikuju i odskaču od prethodnih ostvarenja.

„I nama je važno da nikad ne dosadimo sami sebi, a recept za to je biti konstantno svež i osluškivati svoje impulse, koji su često drugačiji“, zaključio je on.

Grupa je najavila predstavljanje novog albuma i u Ljubljani, gde se 12. decembra očekuje nastup u dvorani „Kino Šiška“.

(Beta)

