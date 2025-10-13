Kolekcija nameštaja i rasvete futurističkog izraza na izložbi Simbioza čoveka i veštačke inteligenci

Izložba „Simbioza čoveka i veštačke inteligencije“ dizajnerke Milene Obradović ,prikazala je u beogradskoj galeriji „Singidunum“, kolekciju nameštaja i rasvete futurističkog izraza, oblikovanu rukom dizajnera i algoritmom.

Obradović je rekla da je u izradi nameštaja, sofa, koristila kožu, kao deo eksperimenta u programu simbioze.

“Ovde je dosta sofa urađeno u koži, koja se pokazala kao jedan odličan matrijal za razna eksperimentisanja u tom programu, što se meni veoma dopalo. Takođe, ovde se nalazi i dosta rasvete koja je isto rađena u tom programu u raznim kombinacijma, koje pružaju neslućene mogućnosti za svakog dizajnera, arhitektu da ide u neke neslućene visine i što ja opet moram da kažem da dobijate najbolju verziju sebe, jer ono što vi uradite to je ono što se vama najviše dopada” kaze Obradović.

Ona se` upoznala s radom u AI tako što je pre toga napisala tekst gde postavlja pitanje da li je dobro da se dizajneri koriste veštačkom inteligencijom, te je kasnije krenula u taj program i kako kaže to je poništilo sve što je prethodno napisala, jer AI pruža neverovatne mogućnosti.

“Mislim da je odlična stvar za korišćenje, mislim da ne postoji čarobno dugme koje vi tu kliknete pa da se napravi enterijer ili nešto, znači treba rada.Što više radite veštačkom inteligencijom ona više prepoznaje šta vi hoćete. To je jako bitna stvar vi imate tu personalizaciju sa AI koja je jako dobra gde AI tačno zna šta vi želite i onda zaista vi dobijate rešenja, koja biste vi, da kažem u budućnosti, u futurizmu i dobili, rekla je ona.

Po rečima Obradović AI je odlična i za razvijanje talenata kod mladih.

“ AI je odličan i za razvijanje talenta kod polaznika, kod studenata dizajnera, tako da na taj način sam ja krenula da radim, prvo za njih, a onda sam ja kasnije ušla u to i shvatila da tu mogu da se rade i stvari koje nadilaze ljudsku maštu,” istakla je.

Autorka izložbe kaže da veštačka inteligencija u tom procesu nije zamena za ljudsku intuiciju, jer ne može da radi bez čoveka, već je AI dobar kolega-saradnik.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

