Kolekcionari ploča i diskova u 2025. najviše tražili klasičan rok i Tejlor Svift

Na rang listi izvođača čije su ploče i diskove kolekcionari najviše kupovali u 2025. godini nije bilo previše mesta za novitete: od 10 prvoplasiranih čak devet mesta drže „dinosaurusi“ rok i pop muzike, a među njih se umešala samo jedna osoba koja je slavu stekla u ovom veku: neizbežna Tejlor Svift (Taylor Swift).

Najtraženiji su Bitlsi (The Beatles), slede Pink Flojd (Floyd) i Tejlor Svift, potom Rolingstonsi (Rolling Stones) i Dejvid Bouvi (David Bowie), objavio je specijalizovani portal Discogs, najveća baza podataka i najveći posrednik u prodaji svih nosača zvuka.

U prvih 10 izvođača nalaze se još Elvis Presli (Elvis Presley), Bob Dilan (Dylan), grupa Kvin (Queen), Led Cepelin (Zeppelin) i Madona (Madonna).

Glavna lista je napravljena kao zbir svih kupovina u celom svetu, a liste koje obrađuju pojedine kontinente pokazuju zanilmljive razlike u praćenju trendova.

Na listi istočne Evrope koja uključuje i Rusiju, nema Tejlor Svift, niti Dilana, Bouvija i Preslija, ali su tu Dip Parpl (Deep Purple), Ajron Mejden (Iron Maiden), Blek Sabat (Black Sabath), Metalika (Metallica) i Dipeš Mod (Depeche Mode).

U zapadnoj Evropi na listu su upali Majkl Džekson (Michael Jackson) i grupa Kjur (The Cure), u Severnoj Americi grupa Grejtful Ded (The Grateful Dead), u Africi Tejlor Svift nije među prvih 10, a Okeanija je u prvi plan ubacila Ju Tu (U2) i sasvim logično Ejsi-Disi (AC/DC).

Azijska lista top 10 najtraženijih izvođača u 2025. godini se najviše razlikuje od ostalih: na njoj se nalaze Beetoven (Bethoven), Mocart (Mozart), Majls Dejvis (Miles Davis), Džon Koltrejn (John Coltrane) i Tacuro Jamašita (Tatsuro Yamashita), a pozicije su zadržali Bitlsi, Stonsi, Pink Flojd, Madona i naravno – Tejlor Svift!

Ako među izvođačima prednjače oni iz prošlog veka, na listi pojedinačno kupljenih ploča i diskova ipak su na vrhu stvari potpuno drugačije, i samo se jedan (pra)stari album našao među prvih 10: Pink Flojd uživo u Pompeji.

Najtraženije izdanje u svetu je „The Life of a Showgirl“ Tejlor Svift, a slede relativno nova izdanja Lejdi Gaga (Lady Gaga), Kendrika Lamara (Kendrick Lamar), Sabrine Karpenter (Sabrina Carpenter), Posta Malona (Post Malone), Vikend (Weeknd), Slip Token (Sleep Token) i drugih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com