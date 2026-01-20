Kolektiv Beogradske filharmonije protiv odluke o imenovanju Bojana Suđića za v.d. direktora

Kolektiv Beogradske filharmonije saopštio je danas da se protivi odluci Vlade Srbije kojom je za vršioca dužnosti direktora te institucije imenovan dirigent Bojan Suđić.

U obrazloženju su naveli da je imenovanje bivšeg direktora Simfonijskog orkestra i umetničkog direktora muzičke produkcije RTS, „moralno neprihvatljivo zbog istorije odnosa sa nekadašnjim zaposlenima“.

„Mandat u toj ustanovi je završio uz sudsku odluku u čijem obrazloženju stoji da je Bojan Suđić odgovoran za mobing nad zaposlenim iz Narodnog orkestra koji posluje u okviru RTS“, naveli su iz kolektiva Beogradske filharmonije.

Dodali su da je „po podacima“ Agencije za privredne registre, Suđić većinski vlasnik Srpske filharmonije, a da je suvlasništvo nad privatnim orkestrom delio nekad sa režiserom i aktuelnim predsednikom Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu, Dragoslavom Bokanom.

„Suđić je poznat po monopolizovanju funkcija koje je obavljao u isto vreme: šefa dirigenta Simfonijskog orkestra RTS, direktora Muzičke produkcije RTS, profesora dirigovanja i predmeta orkestar na FMU i selektora Bemusa u više mandata. Umesto dugoročne dobrobiti za kolektiv, zaposleni u Beogradskoj filharmonija smatraju da je ovakvo kadrovsko rešenje proizvod obmane i da se radi isključivo o ličnom interesu bez održivog učinka za instituciju kakva je Beogradska filharmonija“, stoji u saopštenju.

(Beta)

