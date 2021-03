Koliko su sudbine Dajane i Megan zapravo slične?

Elise Tejlor, novinarka Voga, napisala je zanimljivo poređenje dve žene iz kraljevske porodice koje su se u različitim vremenskim periodima nalazile u centru pažnje svetske javnosti.

U razmaku od 26 godina, vojvotkinja od Saseksa i princeza Dijana su razgovarale sa dva različita novinara zbog dva različita takozvana „šokantna“ intervjua. Megan je bila u Kaliforniji. Diana je bila u svojoj dnevnoj sobi u Londonu.

Megan je uz sebe imala supruga, princa Harija. Dajana je bila potpuno sama. Megan je bila žrtva negativnih kritika medija i rasista na društvenim mrežama. Princeza Dajana je objavila svoje privatne telefonske razgovore, a mediji su je proglasili psihički nestabilnom.

Vreme, lokacije i detalji su bili različiti. Ipak, sada kada je prašina u vezi s Meganinim intervjuom počela da se sleže, moguće je prepoznati zajedničke elemente u njihovim pričama: obe su se borile s mentalnim zdravljem i ogromnom pažnjom medija i živele su živote koji su javnosti izgledali kao bajka.

Objašnjenje

U novembru 1995. godine princeza Dajana je dala intervju BBC-jevom novinaru Martinu Baširu. Bakingemska palata nije reagovala. Nijedna tema nije bila zabranjena, uključujući Dajaninu bulimiju, depresiju i propali brak s princom Čarlsom. „Bilo nas je troje u ovom braku, došlo je do gužve“, izjavila je ona tada. Gotovo 40 posto stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva je gledalo intervju i došlo je do narušavanja ugleda monarhije.

Dve i po decenije kasnije, njen sin i njegova supruga su razgovarali s Oprom Vinfri nakon što su napustili kraljevsku porodicu.

Sličnosti

„Mislite da imate pojma o onome što sledi“, rekla je Dajana. „Nisam u potpunosti razumela kakav je to posao“, rekla je Megan. „Činilo mi se da sam svaki dan na naslovnim stranama“, rekla je Dajana. „Svuda sam“, požalila se Megan. „Nisam volela sebe. Bilo me je sramota zato što nisam mogla da se nosim s pritiscima“, izjavila je Dajana. „Bilo me sramota da priznam da jednostavno više nisam želela da budem živa“, izjavila je Megan prethodnog vikenda.

Obe su se samopovređivale. Dajana je patila i od postporođajne depresije. Megan je zatražila pomoć, ali su joj rekli da to nije izvodljiva opcija.

I Diana i Megan su kao članice kraljevske porodice išle na turneje po Australiji. Na tim putovanjima se moglo videti koliko ih javnost voli. To je prouzrokovalo ljubomoru monarhije.

One su dve žene koje su ušle u tu porodicu različitog porekla i u različitim životnim periodima. Megan se udala u kasnim tridesetima, Diana se venčala u 20. Megan je razvedena Amerikanka mešane rase. Dajana je Britanka o čijem seksualnom životu se konstantno pisalo. Monarhija i društvo do sada je trebalo da postanu progresivniji i tolerantniji.

Ali, kako se kaže, što se više stvari menjaju, to više ostaju iste. I sada su dve različite generacije gledalaca shvatile koliko boli moćna institucija može da nanese.

