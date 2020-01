Komentar Bikovićeve majke pobedio: Svi su oni platili da tebe gledaju? (foto)

View this post on Instagram

Mame rasskazal pro sborы Holopa (2 milliarda), ona sprosila: a skolьko эto lюdeй? Я govorю: gde to 7,5 millionov Mama: I vse oni platili čtobы na TEBЯ posmotretь? Mama Bog юmora, trolit 😂 Rekao sam mami da je film ,Sluga’ zaradio više od dve milijarde rubalja. Ona pita: Koliko je to ljudi? Ja kažem: 7,5 miliona. Ona: I svi su oni platili da TEBE gledaju… Mama troluje ozbiljno…