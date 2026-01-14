Kompanija luksuznih robnih kuća Saks Global podnela zahtev za bankrot

Kompanija robnih kuća Saks Global podnela je danas zahtev za bankrot nakon dobijanja oko 1,75 milijardi dolara finansijskih obaveza.

Vlasnica luksuznih robnih kuća poput Saks Fift Evenju (Fifth Avenue) i Niman Markus (Neiman Marcus) saopštila je da je podnela zahtev za bankrot, oko mesec dana nakon što je izvršni direktor kompanije Mark Metrik podneo ostavku zbog velikog duga.

Metrika je na tom mestu nasledio predsednik Ričard Bejker, koji je takođe podneo ostavku na svim funkcijama ove nedelje, a zamenio ga Džefroa van Remdonk.

Saks Global se suočava sa sve većom konkurencijom dok pokušava da smanji veliki dug, a kupci protive povećanjima cena u prodavnicama.

Kompanija je saopštila da „procenjuje svoj operativni otisak kako bi investirala resurse tamo gde ima najveći dugoročni potencijal“.

Saks je saopštio da ne očekuje da će prekinuti poslovanje kao i da će nastaviti da poštuje svoje programe za korisnike i isplaćuje dobavljače i zaposlene.

Kompanija od saopštila da ima 1,5 milijardi dolara od poverilaca i dodatnih 240 miliona dolara, kako tvrdi, dodatne likvidnosti od zajmodavaca.

Očekuje se da će globalna prodaja luksuzne robe opadati drugu godinu zaredom u 2026. godini jer potrošači, zabrinuti zbog globalne ekonomije, smanjuju svoju potrošnju, podaci su studije konsultantske kuće Bejn end kompani (Bain & Co), objavljenoj u novembru prošle godine.

(Beta)

