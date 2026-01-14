Kompozitor Vladimir Graić dobitnik nagrade Darko Kraljić Udruženja kompozitora Srbije

Kompozitor Vladimir Graić dobitnik je nagrade Udruženja kompozitora Srbije „Darko Kraljić“ za stvaralaštvo u domenu popularne muzike za 2025. godinu, saopštili su danas organizatori.

Graićevo stvaralaštvo, navodi se u saopštenju, spada u sam vrh popularne muzike, a među njegovim poznatijim delima su kompozicija „Molitva“ koju je Marija Šerifović izvela na Evroviziji 2007. godine, kao i „Odlazi“, „Napustio si sve“, „Više nisi moj“ i muzika za brojne igrane i dokumentarne televizijske serije, poput „Ono kao ljubav“ i „Radio Mileve“.

Laureatu će nagrada biti uručena na autorskom koncertu na kom će biti izvedene najpoznatije kompozicije iz njegovog opusa, a datum će biti naknadno javljen.

(Beta)

