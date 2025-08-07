Koncert benda Ničim izazvan 30. avgusta u Botaničkoj bašti

Bend Ničim Izazvan održaće 30. avgusta koncert u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ u Beogradu pod sloganom „Kraj raspusta sa ljudima koje volimo“.

Najlepši park u centru Beograda je već nekoliko godina omiljeno mesto za koncerte u letnjim mesecima, a nakon dve godine od poslednjeg koncerta u Botaničkoj bašti, članovi benda su odlučili da svojoj vernoj publici ponovo prirede užitak, saopštili su organizatori.

„Ovom koncertu se posebno radujemo – ne samo zbog prelepog ambijenta Botaničke bašte, već i zbog toga što zatvaramo leto zajedno sa publikom koja nas prati godinama. Poslednji vikend pred školu, pred jesen, pred nove radne obaveze, kao stvoren je da ga obeležimo pesmom, emocijom i stvorimo neke nove uspomene. Biće to večernji šapat pod krošnjama, glasna sreća u refrenima i dobra energija koja će nam svima dati snage za nove početke. Radujemo se što ćemo se posle više od godinu dana ponovo družiti sa našom sjajnom publikom, pevati zajedno – iz srca, ničim izazvani“, poručili su članovi benda.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti po ceni od 2.000 dinara na prodajnim mestima i preko online platforme tickets.rs.

(Beta)

