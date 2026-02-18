Koncert Beogradske filharmonije sa dirigentom Moricom Gnanom i solistom Lukom Lopičićem 20. februara

Beogradska filharmonija održaće u petak, 20. februara koncert sa solistom na harmonici Lukom Lopičićem i dirigentom Moricom Gnanom, a na repertoaru su dela Štrausa, Trojana, Bartoka i Kodaja, saopštio je danas taj orkestar.

Filharmonijski koncert donosi srpsku premijeru Koncerta za harmoniku i orkestar “Bajke” češkog kompozitora Vaclava Trojana, navodi se u saopštenju.

Lopičić iza sebe ima više od 30 priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kao i saradnji sa velikim brojem umetnika različitih muzičkih žanrova.

Repertoar je, kako se navodi, osmišljen u znaku folklornih melodija i različitih narodnih heroja.

Ulaznice mogu da se kupe na blagajni Beogradske filharmonije i onlajn.

(Beta)

