Koncert i tribina posvećeni Isidori Žebeljan u Legatu Josipa Slavenskog 23. septembra

Organizacija muzičkih autora Srbije (Sokoj) organizovaće veče posvećeno radu kompozitorke Isidore Žebeljan u Legatu Josipa Slavenskog u Beogradu u utorak, 23. septembra, saopštilo je danas to udruženje.

Veče posvećeno Žebeljan, koja je preminula 2020. godine, Sokoj organizuje u okviru ciklusa koncertnih predavanja „Sećanja“, koji je posvećen autorima članovima te organizacije koji su preminuli u poslednjih pet godina.

U saopštenju se navodi da će o Žebeljan i njenom radu govoriti njeni saradnici i bivši studenti, kao i da će se emitovati delovi intervjua u kojima je kompozitorka govorila o svom stvaralaštvu.

Za koncertni deo večeri predviđena u izvođenja njenih dela „Čudo u Šarganu“ za obou i violinu, „Ruski vergl“ za klavir i „Mišolovka“ za engleski rog, violinu i klavir.

Osmišljen kao koncertno-tribinski program, ciklus „Sećanja“ obuhvata razgovore sa bliskim saradnicima autora – izvođačima i bivšim studentima, ali i svim drugim saradnicima koji su učestvovali u njihovom umetničkom stvaralaštvu, saopštio je Sokoj.

Prvo koncertno predavanje tog ciklusa je održano u maju ove godine, a bilo je posvećeno Mirjani Živković.

„Na ovaj način Sokoj, pored afirmacije domaćeg stvaralaštva, želi da obogati sećanja na njihova dela i doprinos koji su dali sa umetničke i pedagoške strane“, zaključuje se u saopštenju.

Ulaz na koncert je slobodan.

(Beta)

