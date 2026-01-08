Koncert indi benda KOIKOI u Hangaru Luke Beograd 27. marta

Frontmen grupe Marko Grabež izjavio je povodom najave da će taj koncert biti „najveći iskorak (grupe) do sada“.
„On je kruna ne samo drugog albuma (O sreći u snovima), već celokupnog rada benda. Beograd je mesto gde je sve počelo, grad koji nas je izgradio i muzički i kao ljude, i zato osećamo da smo svojoj publici dužni koncert za pamćenje“, rekao je Grabež.
On je dodao da je „datum 27. mart simbolički važan, i u trenutnom društvenom kontekstu, i drago nam je što ga obeležavamo na ovaj način“.
Album „O sreći u snovima“ mnogi regionalni muzički mediji proglasili su izdanjem godine, a kritika ga opisuje kao zrelo i emotivno remek-delo, navodi se u saopštenju.
Pored koncerta, najavljena je i izložba fotografija grupe u izradi Nemanje Kneževića i Mihaila Kalabića.
U saopštenju se dodaje da je KOIKOI najavljen na stranim festivalima, poput „Focus Wales“ u Velikoj Britaniji i „Pohoda“ u Slovačkoj, kao i da se uskoro očekuje niz nastupa na drugim evropskim festivalima.
Ulaznice za koncert koštaju 1990 dinara i mogu da se kupe onlajn, na sajtu Cooltix.rs.
(Beta)
