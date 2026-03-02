Koncert pijanistkinje Poline Osetinskaje 18. marta u Narodnom pozorištu

Pijanistkinja Polina Osetinskaja nastupiće u sredu, 18. marta u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde će na solističkom koncertu izvesti dela Johana Sebastijana Baha, Mihaila Glinke i Sergeja Rahmanjinova, saopštili su danas organizatori.

Pijanistkinja će na velikoj sceni Narodnog pozorišta izvesti Bahov Božični oratorijum i nekoliko korala, Glinkin Nokturno u f-molu i izbor prelida iz opusa Sergeja Rahmanjinova.

Osetinskaja je u Beogradu ranije nastupala na prošlogodišnjim Beogradskim muzičkim svečanostima (BEMUS), a u aktuelnoj sezoni nastupa u mnogim evropskim gradovima, poput Pariza, Brisela, Londona i Beča, ali i u Australiji, Singapuru i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Karte za koncert mogu da se nabave na blagajni pozorišta.

(Beta)

